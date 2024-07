Rossoblù nuovamente in campo questa mattina ad Assemini. Fondo, tattica e partitelle in famiglia per i calciatori che si preparano a concludere la prima settimana di ritiro precampionato agli ordini di Davide Nicola. Primo allenamento per l’ultimo arrivato Mattia Felici, l’esterno sinistro ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per altre due stagioni.

Qualche esperimento tattico per il tecnico, che sta conoscendo pian piano la sua nuova squadra.

Sul fronte mercato, l’attaccante sloveno Prelec prolunga sino al 2027 con il Cagliari e si trasferisce in prestito all’Austria Vienna.

Nel mirino dei rossoblù c’è sempre Roberto Piccoli in attacco, quanto alla difesa si fa in salita la strada per Zortea, vista la concorrenza. Sempre più vicino al rinnovo Nicolas Viola.

Sul fronte abbonamenti, oggi parte la vendita libera dopo il pienone di 10mila rinnovi nel periodo destinato a chi già aveva un abbonamento lo scorso anno.

