A poco meno di quarantotto ore dalla fine del mercato il Cagliari accoglie l’attaccante tanto cercato, quello con caratteristiche diverse dagli altri in rosa: Andrea Petagna. L’ormai ex Monza è atterrato all’aeroporto di Elmas alle 20.40, con un volo proveniente da Fiumicino, dopo aver completato l’iter delle visite mediche a Villa Stuart.

«Sono veramente felice, non vedevo l’ora di poter lavorare con Ranieri e cominciare», ha detto all’arrivo, non negandosi una frecciata alla sua ex squadra: «Non aspettavo altro che andare via da Monza, ora mi voglio mettere a disposizione della squadra per cercare di raggiungere l’obiettivo della salvezza».

Petagna è già ufficiale: «Il Cagliari Calcio – si legge in una nota diffusa in serata – è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Petagna che si trasferisce in rossoblù dal Monza con la formula del prestito con diritto di riscatto».

Nel caso in cui dovesse essere esercitato porterebbe l’attaccante classe ‘95 ad avere un contratto fino al 30 giugno 2026. Petagna era rimasto in panchina nelle tre gare ufficiali del Monza, Inter ed Empoli in campionato più Reggiana in Coppa Italia, senza fare neanche un minuto. Domani mattina primo allenamento agli ordini di Claudio Ranieri, possibile esordio sabato alle 18.30 a Bologna.

