Un nuovo scontro diretto, sì, stavolta in chiave salvezza, però. Quattro giorni dopo la sconfitta di Terni, il Cagliari torna in campo alla Unipol Domus contro il Perugia, ultimo in classifica ma in crescita e imbattuto da quattro gare (non subisce gol, tra l’altro, da 315 minuti).

Sfida di fuoco per i rossoblù, che non vincono da otto giornate e sono passati dalla speranza di riagganciare prima o poi il treno dei playoff allo spettro della Serie C. «Contano solo i tre punti», ha detto chiaramente l’allenatore Liverani nella conferenza stampa di ieri. E per conquistarli, si affiderà inizialmente a Radunovic, Zappa, Capradossi, Obert, Barreca, Nandez, Makoumbou, Deiola, Falco, Lapadula e Pavoletti, presumibilmente schierati attraverso il modulo 4-3-1-2. Torna, dunque, Nandez dalla squalifica. Ancora indisponibili Rog e Mancosu. Di Pardo resta fuori per un affaticamento agli adduttori. In attacco si ricompone la coppia Lapadula-Pavoletti.

Anche gli umbri non possono permettersi ulteriori passi falsi. Gli undici a rompere il ghiaccio saranno Gori, Sgarbi, Curado, Dell'Orco, Casasola, Santoro, Olivieri, Paz, Kouan, Iannoni e Strizzolo. Parte, dunque, dalla panchina il grande ex Melchiorri. È il match inaugurale della diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle 12.30.

LA CRONACA DELLA PARTITA IN DIRETTA

Fabiano Gaggini

