Un passo avanti nella ipotetica trattativa per il tentativo di scalata al Cagliari. Perché ieri pomeriggio, dalla holding indipendente di proprietà di investitori istituzionali, è stata inviata la lettera di intenti con la formale proposta di acquisto della società rossoblù. Nessuna cifra, nelle poche righe della email, ma solo la manifestazione di una forte e chiara intenzione di aprire una trattativa. La Citic Holding IF Group LLC, rappresentata in Italia dallo studio legale Avocom di Milano, diretto dall’avvocato e professore Francesco Del Bene, ha inviato la lettera alla società, accompagnata da alcune righe di presentazione firmate dal direttore esecutivo Frederick Howard. Nella Lio (letter of interest) si manifesta – come anticipato da L’Unione Sarda ieri in queste pagine – l’interesse per il 100 per 100 delle azioni del Cagliari Calcio, un interesse che non è scemato nonostante la rocambolesca retrocessione in Serie B maturata dopo il pareggio di Venezia.

Lo scenario

La Citic Holding IF Group – sede legale negli Stati Uniti, capitali dalla Cina al Qatar, stretto collegamento con l’organizzazione del prossimo campionato del mondo di calcio – è una delle società di investimento più forti del panorama internazionale, un gruppo bancario che nel corso degli anni ha sviluppato i propri interessi e investimenti in diversi rami, dal finanziamento (anche a governi) all’immobiliare, il turismo e il grande commercio, l’energia e lo sport. In questo caso, l’attrazione per una destinazione turistica come la Sardegna ha portato la compagnia a cercare di mettere le mani su uno dei simboli dell’Isola, la squadra del Cagliari, al sesto posto per il tifo in Italia, con milioni di sostenitori in tutto il mondo e con una passione attorno ai colori rossoblù che ha colpito anche dall’altra parte del mondo. Ora dovranno essere, se il proprietario del Cagliari Tommaso Giulini vorrà aprire una trattativa, lui e l’avvocato Del Bene, con gli uomini di Citic, a discutere i dettagli di un’operazione che sta destando il forte interesse della tifoseria e degli appassionati. "Con questa lettera esprimiamo un interesse non vincolante nel valutare, dopo una due diligence (l’esame finanziario della società) l'acquisto di tutte le azioni della Cagliari Calcio Spa. La permanenza della squadra nella massima serie italiana sarà una circostanza capace di influenzare significativamente il prezzo di acquisto dell'intero pacchetto azionario”, scrive la Citic nel documento che certifica l’interesse reale di un gruppo finanziario internazionale. Dalle voci, da presunte offerte, si è passati all’ufficialità di una proposta.

