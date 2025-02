Per il Parma la sconfitta di Cagliari, terza consecutiva, pesa tantissimo: i gialloblù sono terzultimi in classifica, dopo aver perso anche con Milan e Lecce. «Se analizzo tutte queste partite dove non abbiamo ottenuto niente devo dire che abbiamo del credito», l’amarezza di Fabio Pecchia. «Abbiamo fatto tante buone cose, i ragazzi hanno fatto una prestazione di qualità: bisogna essere più forti di tutte le situazioni».

Nel primo tempo si è infortunato Milan Djurić, dopo un contrasto con Mattia Felici. «A vedere l’impatto è il collaterale, credo che abbia avuto qualche problema. Un tipico intervento con la voglia di andare a duellare per una seconda palla: era lo spirito che avevo chiesto», il giudizio di Pecchia. Ora può soltanto voltare pagina: «Dobbiamo rimboccarci le maniche, però vedere giocare la squadra così mi piace. Però noi giochiamo e gli altri vincono, quindi dobbiamo aggiustare qualcosa».

A Pecchia non va giù l’1-0, su autorete di Vogliacco: «Eravamo in completo dominio e controllo della partita, dopo le occasioni di Bonny e Sohm. Eravamo dentro la gara, non possiamo permetterci di perdere una palla in uscita in quel modo». Ma l’allenatore gialloblù non si arrende: «Bisogna mantenere l’equilibrio mentale e affrontare le partite con determinazione e voglia per difendere la categoria».

Pecchia cerca di trovare qualcosa di positivo dopo Cagliari-Parma: «Abbiamo fatto i nostri punti in classifica, analizzo le partite e il miglioramento della squadra. La prossima settimana saremo al completo, cosa credo mai successa dall’inizio della stagione, bene che oggi Bernabé al rientro abbia portato la partita a termine. Questo è un fatto positivo».

