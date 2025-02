Partono dalla panchina Florinel Coman e Zito Luvumbo, alla prima convocazione in assoluto (il rumeno) e al ritorno dopo due mesi di stop per infortunio (l’angolano). Nelle formazioni ufficiali di Cagliari-Parma, calcio d’inizio alle ore 15, Davide Nicola va con la continuità: stesso undici titolare visto lunedì contro la Lazio, nonostante la sconfitta per 1-2.

C’è quindi Nicolas Viola come trequartista, nel 4-2-3-1 che presenta Roberto Piccoli unica punta. A centrocampo l’ormai collaudata coppia Adopo-Makoumbou, sulla fascia sinistra è Tommaso Augello il terzino sinistro. Nel Parma, con tanti indisponibili, la novità per Cagliari è il ritorno di Adrián Bernabé: il centrocampista spagnolo era fuori da tre mesi per infortunio.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Parma: l’arbitro sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, calcio d’inizio alle ore 15. Su unionesarda.it il live della sfida salvezza, su Radiolina la radiocronaca in diretta di Lele Casini e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

In panchina: Auseklis, Sherri, Coman, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola.

Parma: (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri; Keita, Camara; Cancellieri, Sohm, Bernabé; Djurić.

In panchina: Corvi, Moretta, Balogh, Estévez, Almqvist, Bonny, Ondrejka, Løvik, Hainaut, Hernani, Pellegrino, Haj Mohamed, Trabucchi, Plico, Man.

Allenatore: Fabio Pecchia.

