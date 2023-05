Casa dolce casa per lasciare subito il segno e provare a mettere il cappello sulla finalissima. Tre giorni dopo il successo sul Venezia nel turno preliminare, il Cagliari torna alla Unipol Domus (dove non perde da otto mesi) per giocare contro il Parma l’andata della semifinale dei playoff (il ritorno al Tardini è in programma sabato, sempre alle 20.30).

L’attesa è frenetica, lo stadio pieno. Ranieri (protagonista di una salvezza clamorosa sulla panchina gialloblù nel 2007) ha scelto di puntare inizialmente su Radunovic, Zappa, Dossena, Altare, Azzi, Nandez, Makoumbou, Rog, Mancosu, Pavoletti e, soprattutto, Lapadula, autore di una doppietta col Venezia e a segno ventitré volte dall’inizio della stagione.

Dall’altra parte, brilla la stella di Vazquez, capitano, talento pregiato e leader indiscusso della formazione emiliana che entra in scena stasera grazie al quarto posto ottenuto nella “regular season”. Gli undici gialloblù a rompere il ghiaccio saranno l’eterno Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly, Estevez, Bernabé, Zanimacchia, Sohm, Benedyczak e Vazquez appunto.

Arbitra Colombo della sezione di Como. È una semifinale, sa tanto di finale anticipata.

