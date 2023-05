È il match day. Il giorno della semifinale d’andata dei playoff tra Cagliari e Parrma.

Alla Unipol Domus sarà tutto esaurito. I biglietti per ogni ordine e grado di posti sono stati venduti ieri in poche ore: lo stadio è destinato a trasformarsi in un fortino rossoblù, per trascinare la squadra di Ranieri verso il migliore risultato possibile.

Il fischio d’inizio è previsto per le 20,30. Il club fa sapere che «al fine di garantire la necessaria esecuzione dei controlli di sicurezza, il pubblico è invitato a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto all’inizio della gara».

I cancelli dell’Unipol Domus saranno aperti dalle ore 17.15.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata