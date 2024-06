La dirigenza del Cagliari Calcio continua a lavorare per dare alla squadra una nuova guida tecnica dopo l’addio di Claudio Ranieri, che ha deciso di lasciare la Sardegna dopo aver portato a compimento la storica impresa salvezza.

E, da quanto filtra, il nome su cui il presidente Tommaso Giulini vuole puntare è quello di un altro specialista in salvezze “impossibili”: Davide Nicola, 51 anni, che con l’Empoli ha ottenuto in extremis l’insperata permanenza in Serie A, ma che pare destinato a separare la sua strada da quella del club toscano.

Tramontate le ipotesi di Vanoli (verso il Torino), Gotti (che resta a Lecce) e Calzona (impegnato con la Slovacchia), il tecnico chiamato a raccogliere l’eredità di sir Claudio potrebbe essere dunque il 51enne piemontese, che in carriera ha allenato anche Udinese, Genoa, Torino e Salernitana.

Individuato il papabile mister, resta ora il nodo dell’accordo per portarlo nell’Isola, da trovare al più presto con i vertici della società guidata dal presidente Fabrizio Corsi per poter iniziare a porre le basi per la prossima stagione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata