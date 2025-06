Chris Paul con la maglia del Cagliari. No, non è un clamoroso colpo di calciomercato con l'arrivo di una stella della Nba di basket nella Serie A di calcio, ma l'omaggio che il club rossoblù ha voluto fare a uno dei grandi campioni della pallacanestro americana. La consegna è avvenuta durante la partecipazione del Cagliari al The Soccer Tournament, il torneo di calcio a 7 che si è svolto a Cary in North Carolina.

«Vi ringrazio molto per questo regalo, non vedo l'ora di vedervi in campo», le parole di Chris Paul mentre tiene in mano la maglia rossoblù della stagione appena conclusa. Al torneo il Cagliari ha partecipato con una squadra composta da una rappresentanza della prima squadra (Giuseppe Ciocci, Kingstone Mutandwa e Nicolas Viola), della Primavera e da alcuni giovani calciatori provenienti dall’Academy cinese di Xiapu (progetto Cagliari XPlay), oltre al rientrante Nicolò Cavuoti reduce dal prestito alla Feralpisalò. L’esperienza rossoblù si è chiusa ai sedicesimi e in panchina c’era Fabio Pisacane, ora pronto a raccogliere l’eredità di Davide Nicola in prima squadra.

Chris Paul, playmaker classe '85, è una delle icone della Nba e nell'ultima stagione ha giocato con i San Antonio Spurs. E fra tante maglie ora possiede anche quella del Cagliari.

