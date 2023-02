Lo 0-0 di Venezia allunga la miniserie positiva, ma fa scivolare il Cagliari all'ottavo posto in classifica. Ma il calendario regala il primo turno infrasettimanale del 2023 e alla Domus, mercoledì sera, arriva la seconda forza del torneo, il Genoa. Quella che Ranieri ha definito “la squadra più forte del campionato”.

Per questo motivo, il tecnico ha guidato già questa mattina la ripresa degli allenamenti ad Asseminello. Defaticante per chi ha giocato al Penzo, allenamento completo per gli altri. E in gruppo si è finalmente rivisto Di Pardo, che potrebbe così tornare tra i convocati.

Lavoro solo parzialmente in gruppo per Pavoletti (che a Venezia ha giocato gli ultimi minuti di gara, subentrando a Luvumbo) e Deiola. Con loro anche Nandez e Falco, che sperano di avere al più presto il via libera per tornare a disposizione.

Unico in differenziato Viola, mentre è rimasto a riposo Lella, che a Venezia è stato costretto, a fine primo tempo, a chiedere il cambio per un problema all'adduttore sinistro.

© Riproduzione riservata