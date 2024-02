C’è uno spauracchio (o forse qualcuno in più), che da giorni tormenta le notti dei difensori del Cagliari: Kvicha Kvaratskhelia. Pochi giocatori, in tutta Europa, sanno accendersi come il georgiano, e se i rossoblù vorranno fare risultato contro il Napoli dovranno cercare di limitarlo. Ecco perché la prima mossa di Ranieri potrebbe essere il ritorno di Nandez nel quartetto di difesa, che andrebbe così a ingaggiare un duello ruvidissimo con il numero 77 azzurro.

Con lui, a completare la difesa del Cagliari, potrebbero esserci Mina e Dossena al centro (che avranno un altro cliente scomodo come Osimhen) e Augello sulla corsia mancina. A centrocampo, potrebbero essere confermati Jankto e Luvumbo sulle fasce, con Makombou e Prati al centro. Davanti, ancora spazio al tandem Gaetano-Lapadula.

Qualche ritocco anche per il Napoli, reduce dalle fatiche di Champions. Squalificato il capitano Di Lorenzo, a destra ci sarà Mazzocchi. Di conseguenza, corsa a due per una maglia sull’out di sinistra, con Olivera leggermente favorito su Mario Rui. Al centro Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo, possibile chance dal 1’ per Traore, arrivato a gennaio, in ballottaggio con Zielinski. Non si toccano, invece, Anguissa e Lobotka. Davanti, tocca al tridente dei titolarissimi: Politano-Osimhen-Kvara.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata