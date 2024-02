È una sfida tra due squadre in grande difficoltà, quella dell’Unipol Domus tra Cagliari e Napoli. I rossoblù occupano il penultimo posto in classifica, e non vincono dal giorno dell’Epifania, col successo ai danni del Bologna. Gli azzurri, invece, sono noni, e arrivano al match freschi del secondo cambio di allenatore in stagione.

QUI LA CRONACA LIVE DELLA PARTITA

Il fischio d’inizio alle 15. Queste le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, Claudio Ranieri e Francesco Calzona.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano; Lapadula. All. Ranieri

Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata