Claudio Ranieri prende di petto l’Atalanta, avversario del Cagliari domenica a Bergamo. «L’ho vista ieri in Europa League e ho visto davvero una splendida squadra. Un rullo compressore», sottolinea il tecnico rossoblù nel corso della conferenza stampa pre-gara nella Club House di Asseminello. «Bella, aggressiva. E faccio per questo i complimenti a Gasperini, che fa da sempre un grande lavoro». Sfida insidiosa a dir poco. «E per uscire indenni da quello stadio dovremo fare la partita perfetta».

Recuperato Petagna. «Oggi si è allenato con noi, anche se parzialmente. Ed è un ritorno importante per noi». Resterà nell’Isola, invece, Mancosu. «Continua a lavorare per trovare la condizione migliore». Così come Lapadula che, manco a dirlo, morde il freno. «Spero di averlo a disposizione per fine ottobre», ammette Ranieri. «È un ragazzo che ha grande forza, determinazione e vuole recuperare il prima possibile».

