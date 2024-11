Il Cagliari cerca la riscossa in quello che sarebbe un colpo di spessore: fare risultato col Milan. Un qualcosa successo raramente – a livello di vittorie ma anche soltanto di pareggi – di recente: appena un successo negli ultimi 25 anni, contando anche le sfide giocate al Meazza. Oggi alle 18 ultimo impegno per i rossoblù prima della sosta di novembre, con Davide Nicola che ha già messo da parte le polemiche per il pessimo arbitraggio di Giovanni Ayroldi con la Lazio. Ma la serata dell’Olimpico ha lasciato il segno a livello disciplinare, per le squalifiche dei due espulsi Michel Adopo e Yerry Mina: al posto del colombiano, in difesa, ci sarà José Luis Palomino, mentre in mezzo al campo è ballottaggio a tre con Alessandro Deiola favorito su Răzvan Marin e Matteo Prati.

Fra le indicazioni date dalla trasferta romana di lunedì scorso il primo gol stagionale di Zito Luvumbo, che ha messo fine a un digiuno realizzativo che per lui durava da oltre otto mesi. L’angolano partirà titolare alto a sinistra, con Gianluca Gaetano trequartista e Nadir Zortea sulla fascia opposta. Per il resto la formazione è il classico 4-2-3-1 delle ultime uscite, con un solo dubbio: in porta, dove le prestazioni non positive di Simone Scuffet potrebbero portare Nicola a lanciare Alen Sherri in Cagliari-Milan. L’estremo difensore albanese finora ha giocato solo una volta, con la Cremonese in Coppa Italia, ieri in conferenza stampa il tecnico non ha escluso un avvicendamento. Nei rossoneri annunciato da Paulo Fonseca l’esordio da titolare per il sedicenne Francesco Camarda.

Arbitra Michael Fabbri (era assistente Var in Lazio-Cagliari lunedì) della sezione di Ravenna, calcio d’inizio alle 18 con live su unionesarda.it e radiocronaca integrale su Radiolina in diretta dall’Unipol Domus. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Milan.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulišić, Rafael Leão; Camarda. Allenatore Paulo Fonseca.

