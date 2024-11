Sarà Francesco Camarda e non Tammy Abraham a sostituire l’infortunato Alvaro Morata al centro dell’attacco del Milan nella partita contro il Cagliari.

Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il tecnico del Milan Paulo Fonseca: «Domani giocherà Camarda», ha detto.

Per la giovane promessa azzurra e rossonera, appena 16 anni e numeri monstre nelle giovanili, è l’esordio dal primo minuto in Serie A. Il tecnico portoghese non si lascia intimorire dalla giovane età di Camarda: «Lavora con noi tutti i giorni, per me i giocatori non hanno età ma hanno qualità e lui la dimostra ogni giorno. Morata ha un ruolo specifico, non è solo un attaccante, sblocca le partite con un passaggio tra i reparti. E Camarda lo può fare meglio di Abraham, che non sta benissimo. Ha sedici anni ma è maturo, non ha paura, in allenamento dimostra 25-26 anni. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta».

Camarda, entrato negli ultimi minuti, era andato a segno anche nel match di Champions League contro il Club Bruges, ma un fuorigioco millimetrico ha vanificato la sua esultanza.

Alle sue spalle alla Domus agiranno, da destra a sinistra, Chuckwueze, Pulisic e Leao. In mezzo al campo Reijnders e Fofana, davanti a Maignan sulle fasce Emerson Royal e Theo Hernandez, al centro due tra Tomori, Pavlovic e Thiaw.

(Unioneonline/L)

