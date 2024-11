QUI LA CRONACA IN DIRETTA DEL MATCH

Si conclude sull’1-2 il primo tempo di Cagliari-Milan. Non basta il vantaggio lampo di Zortea al 2’, è Rafael Leão a ribaltare il risultato con una doppietta. Rossoblù molto sfortunati: puniti sugli unici due tiri in porta degli ospiti e con due gol annullati.

Rispetto a lunedì è il Cagliari a segnare subito: un minuto e una manciata di secondi per il primo corner della partita, Viola batte con spizzata di Luperto sul secondo palo e Zortea si coordina alla perfezione per un destro di controbalzo che batte Maignan in diagonale. Punteggio sbloccato dopo appena 63’’.

Ma il Milan reagisce e pareggia al 15’, con Reijnders che dà una gran palla in filtrante alto a Leão, aggirato Zappa e pallonetto a scavalcare il debuttante Sherri per l’1-1. Col Cagliari che subito dopo impegna Maignan con un colpo di testa di Luperto parato. I rossoblù farebbero di nuovo gol al 28', gran lancio per Piccoli che prende il tempo a Thiaw e supera Maignan con un tocco sotto, ma il numero 91 è in fuorigioco e la rete viene annullata dalla bandierina alzata dell'assistente Capaldo.

Bella azione del Cagliari al 39’, cross di Augello e colpo di testa di Zortea sul secondo palo che Maignan blocca sulla linea. Ma sull’azione seguente il Milan segna ancora: lancio dalle retrovie ancora per Rafael Leão, difesa rossoblù mal posizionata e il portoghese si infila tra Palomino e Zappa per saltare Sherri e segnare a porta vuota. Un minuto dopo Piccoli liberato in area, tiro a botta sicura e Maignan salva il risultato. Proprio al 45’ ancora Cagliari con cross lungo di Zortea da destra, Luvumbo devia di testa e Piccoli da due passi non riesce a correggere in rete sempre su giocata aerea.

Il 2-2 si concretizzerebbe nel secondo minuto di recupero: cross di Augello, piatto destro di Zappa e palla in rete con Viola che sfiora ma c’è fuorigioco e anche questo gol e annullato. La palla probabilmente sarebbe entrata anche senza il tocco del numero 10. Si va al riposo dopo sei minuti di recupero.

