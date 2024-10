Marco Mancosu è il nuovo tecnico della formazione Under 18 del Cagliari.

Lasciate le vesti da calciatore, dopo la salvezza ottenuta nella scorsa stagione con Claudio Ranieri, Mancosu ha deciso di intraprendere il percorso da allenatore, mantenendo fede al Club isolano e facendosi carico della crescita di nuove giovani promesse. Ad aiutarlo in questo compito c'è un altro ex Cagliari, Francesco Pisano, investito della nomina di suo vice.

La squadra U18 del Cagliari ha cominciato il cammino in campionato l'8 settembre contro il Bologna, collezionando un pareggio per 1-1. I ragazzi rossoblù hanno poi affrontato Genoa (pari per 3-3), Torino (sconfitta per 2-1), Milan (vittoria per 1-0), Fiorentina (pari per 4-4) e Parma (sconfitta per 1-4). Il prossimo impegno in programma è quello in trasferta, lunedì 21 alle ore 16, contro il Monza. Attualmente i cagliaritani risiedono all'undicesimo posto in classifica con 6 punti totali.

© Riproduzione riservata