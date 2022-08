Marco Mancosu ricomincia la sua storia col Cagliari, a distanza di 13 anni dall'ultima volta con la maglia rossoblù. E lo fa scegliendo la numero 5 che fu di capitan Daniele Conti.

È stato lo stesso Mancosu a spiegare la sua decisione, condivisa con la società rossoblù e con lo stesso Conti, in un'intervista pubblicata dai canali social del Cagliari. “Ho fatto i miei ragionamenti, ho sentito tanti consigli e alla fine ho deciso di prendermi la responsabilità di prendere la numero 5 di Daniele Conti. Questo l'ho fatto pensandoci molto bene, sentendo lui al telefono. Abbiamo fatto una chiacchierata stupenda che mi porterò sempre nel cuore perché è stato felicissimo di dare questo numero a me. E questo mi riempie d'orgoglio, ogni volta che andrò in campo darò il massimo anche per lui. Avere di nuovo la 5 del Cagliari sul campo è un onore”.

