Cagliari-Venezia si avvicina e Liverani studia le eventuali novità per la sfida con i lagunari, in programma sabato pomeriggio (ore 14) alla Domus.

Questa mattina, rossoblù in campo ad Asseminello. Come sempre, prima il lavoro in palestra e poi sul campo, dove il tecnico dà grande attenzione alla tattica. Liverani potrebbe infatti ritoccare il 4-3-3 fin qui utilizzato, ma vuole prima avere tutti i rossoblù a disposizione.

Se, infatti, l'infermeria resta vuota, solo domani sbarcheranno a Cagliari Makoumbou e Obert, impegnati oggi con le rispettive nazionali. Per Lapadula (stanotte in campo col Perù contro El Salvador a Washington), invece, ci sarà da attendere fino a giovedì sera.

Il centravanti, ex Benevento, potrà essere ad Asseminello solo per la rifinitura di venerdì e quindi Liverani potrebbe farlo partire dalla panchina, rilanciando dal primo minuto capitan Pavoletti.

