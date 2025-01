C’è Nicolas Viola sulla trequarti per Cagliari-Lecce. Il numero 10 vince il ballottaggio con Gianluca Gaetano ed è la scelta di Davide Nicola per lo scontro salvezza in programma alle ore 15 all’Unipol Domus. Dietro torna Yerry Mina con Sebastiano Luperto, sulla sinistra Adam Obert ancora preferito a Tommaso Augello. Davanti allo slovacco, per la terza partita di fila, il nuovo grande protagonista dei rossoblù Mattia Felici.

Nel Lecce, dell’ex Marco Giampaolo, la scelta è per un tridente molto offensivo: Pierotti-Krstović-Tete Morente. Salentini che si presentano alla sfida con due punti in più in classifica.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce, arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Su unionesarda.it, come di consueto, il live della gara mentre su Radiolina (collegamento dalle 14.30) sarà possibile ascoltare la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

In panchina: Iliev, Sherri, Augello, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Gaetano, Kingstone.

Allenatore: Davide Nicola.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstović, Tete Morente.

In panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, Rebić, Ramadani, Bonifazi, Burnete, McJannet, Karlsson, Kaba.

Allenatore: Marco Giampaolo.

