Le due amichevoli estive del Cagliari in Valle d’Aosta saranno aperte al pubblico. Non gratis, come il primo test ad Assemini contro la Primavera, ma costeranno 22 euro.

Lo fa sapere l’assessorato regionale al Turismo, Sport e Commercio della Valle d’Aosta.

Giovedì 25 luglio alle 17, allo stadio Brunot di Chatillon la squadra di Nicola affronta il Como, neopromossa dalla grandi ambizioni. E martedì 30, alle 19 allo stadio Perucca di Saint Vincent, c’è la sfida al Catanzaro, sconfitta ai playoff della Serie B nella scorsa stagione.

«La Regione - dichiara l'assessore Giulio Grosjacques - si è riavvicinata al mondo del calcio di alto livello. Dopo aver ospitato il Cagliari nel 2023 e aver confermato la squadra sarda anche nel 2024, l'offerta è stata ampliata con il coinvolgimento del Catanzaro, formazione che può vantare un seguito importante di tifosi in Valle d'Aosta. Con entrambe le squadre sarà perfezionato, in autunno, un piano promo-pubblicitario per valorizzare l'immagine turistica della Valle d'Aosta rispettivamente in Sardegna e in Calabria».

L'accesso alle amichevoli in programma è aperto al pubblico. Prevendita dei biglietti al link: https://www.diyticket.it/artists/3729/amichevoli-estive-valle-da osta. I tagliandi potranno essere acquistati, inoltre, presso i botteghini degli stadi che ospiteranno le partite.

(Unioneonline)

