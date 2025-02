SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-LAZIO

Cagliari sotto a fine primo tempo contro la Lazio. Lo 0-1 con cui si va all’intervallo arriva al 41’, con un gol di Zaccagni: ai rossoblù non basta un buon primo quarto d’ora.

Di Viola il primo tiro della partita, un bel sinistro da quasi trenta metri al 6’ su cui Provedel deve intervenire in tuffo perché indirizzato a fil di palo: devia in corner. Ma è di Piccoli l’occasionissima iniziale: al 12’ Zappa lo pesca da un paio di metri dalla porta e la sua deviazione non trova la porta. Su un angolo, al 14’, testa di Mina e blocca Provedel.

Per un quarto d’ora la Lazio non si fa praticamente mai vedere dalle parti di Caprile, poi segnerebbe al 17’. Rovella alza per Castellanos, Luperto lo anticipa ma colpisce male di testa nella zona di Mina, che rinvia addosso a Dia e la traiettoria stranissima diventa imprendibile per Caprile, sotto la traversa. L’assistente alza la bandierina per segnalare un fuorigioco che non c’è, il Var comunque annulla perché il senegalese ha colpito con la mano sinistra e – anche se accidentalmente – un gol non può essere segnato così.

Un bel tiro di Castellanos da fuori al 34’ fa riprendere le occasioni dopo una fase centrale piuttosto avara di emozioni. Un minuto dopo rischia il Cagliari: lancio per Zaccagni a sinistra, il numero 10 sarebbe solo davanti a Caprile ma anziché tentare il pallonetto in area cerca l’assist e in mezzo non c’è nessuno.

Il gol Zaccagni lo trova al 41’, quando a centro area si butta in scivolata su cross da destra di Hysaj e corregge in rete. Difesa del Cagliari ferma, in particolare Zappa che non lo segue. Replica Piccoli, il suo sinistro è murato in corner da Romagnoli al 45’.

Al riposo dopo un minuto di recupero.

