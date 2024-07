Seduta di grande intensità, sul manto erboso del “Brunod”. Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti con i soliti esercizi di velocità, controllo, sovrapposizioni, pressing e “aiuti” difensivi, dei “torelli” allargati e senza esclusione di colpi.

Hanno ripreso il lavoro in gruppo Obert, Lapadula e Marin, un gruppo che potrebbe perdere presto Catena, Pereiro, Kourfalidis e Del Pupo, che si stanno allenando a parte. E Radunovic, che tuttavia - nonostante la presenza di Sherri - è ancora in organico.

Nella seconda parte della seduta, durata 120 minuti, partita a metà campo con obbligo di effettuare (per squadra) almeno otto tocchi, ma con l’imperativo di puntare la porta. È sabato e un buon pubblico, circa duecento spettatori, applaude ogni bella giocata. Applausi scroscianti per una rete con “scavetto” di Viola, decisamente in buone condizioni.

Alle 12.30 la conferenza stampa di Nadir Zortea.

