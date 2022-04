Continua la preparazione del Cagliari ad Asseminello.

Sabato (ore 12.30) i rossoblù aspettano in casa il Sassuolo.

Lavoro tattico per gli uomini di Mazzarri che, dopo gli esercizi di mobilità, sono stati impegnati in una serie di lavori situazionali, svolti in funzione della gara di sabato.

Nell'ultima parte, spazio ad una partita giocata su campo ridotto.

Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Raoul Bellanova. Terapie per Edoardo Goldaniga.

Domani sera la squadra si ritroverà al Centro sportivo per iniziare il ritiro pre-gara.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata