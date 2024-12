Gianluca Lapadula non ha ancora recuperato dalla contusione al fianco sinistro riportata in occasione di Cagliari-Verona venerdì scorso. L’attaccante italo-peruviano stamattina ha svolto lavoro personalizzato, segno di come il dolore non sia ancora del tutto passato. Fra domani e sabato nuovi controlli per capire se Davide Nicola potrà contare su di lui nella trasferta di domenica (ore 12.30) in casa della Fiorentina.

Oggi al Crai Sport Center terzo giorno di preparazione alla gara del Franchi, contro i viola eliminati ieri sera ai rigori dall’Empoli. Il programma di lavoro ha visto la squadra in campo per svolgere prima gli esercizi di attivazione, poi spazio alla tattica. I calciatori, a gruppi, hanno provato delle situazioni di gioco in funzione del match. A chiudere la sessione delle partitelle giocate su campo ridotto.

Domani nuovo allenamento sempre di mattina, poi sabato la rifinitura e la partenza per la Toscana. Con l’ultimo check per capire se Lapadula potrà rientrare fra i convocati.

