Una settimana di riflessione, anche per lasciare la scena alla Primavera di Alessandro Agostini, impegnata nei playoff scudetto. Ma da oggi il Cagliari deve programmare la prossima stagione in Serie B. Partendo dal prossimo padrone della panchina. Agostini, dopo aver provato l'impresa nelle ultime tre giornate, tornerà ai giovani. Il presidente Giulini e il ds Capozucca, con una serie di incontri programmati in settimana, dovranno ora scegliere il tecnico della prossima stagione. Usciti dai giochi Pecchia (al Parma) e Sottil (all'Udinese), attenzione a Thiago Motta, Enzo Maresca e Paolo Zanetti.

Stop ai senatori

Nel dopo-gara di Venezia, il presidente Giulini aveva recitato il mea culpa anche alla voce tecnici: «Abbiamo provato a ripartire con allenatori dal grande palmares (Di Francesco e Mazzarri) e giocatori che avevano giocato in piazze importanti. Ma a Cagliari serve gente più giovane, con più fame». Affermazioni che fanno crollare le quotazioni di Iachini e Andreazzoli. Il primo più volte è stato a un passo dalla panchina rossoblù, l'ultima volta proprio per la sostituzione di Semplici. Il secondo, fu a un passo dal Cagliari quando partecipò al casting per la scelta del dopo DiFra.

Il pupillo

Il ds Capozucca punterebbe deciso su Thiago Motta (39 anni). L'italo-brasiliano, reduce da una salvezza per certi versi miracolosa con lo Spezia, è un pupillo del responsabile del mercato, che lo scoprì da calciatore portandolo al Genoa da svincolato per poi favorire la sua cessione all'Inter del Triplete. Ma Motta, che lascerà lo Spezia, ha diversi estimatori in A e all'estero e difficilmente accetterebbe di ripartire dalla B.

La rivincita

Altro nome sulla lista della coppia Giulini-Capozucca è quello di Paolo Zanetti, 39 anni, reduce da un'amara stagione a Venezia, dove aveva conquistato tutti riportando gli arancioneroverdi in Serie A. E lo scorso anno aveva guidato la squadra con un ottimo girone d'andata, nonostante una rosa non adeguata. Poi il crollo e l'esonero a poche giornate dalla fine. Zanetti in B ha guidato anche l'Ascoli (esonero dopo 21 gare) ed è considerato uno dei giovani tecnici più promettenti.

La scommessa

Tra i papabili c'è anche Enzo Maresca (42 anni), che da calciatore ebbe anche un passaggio fugace nelle giovanili rossoblù. Per l'ex centrocampista una carriera da allenatore ancora tutta da valutare. Dopo gli inizi da collaboratore con Ascoli, Siviglia e West Ham, l'esperienza alla guida dell'Under23 del City, sotto la tutela di Guardiola. Disastroso, però, l'impatto con la prima panchina da titolare, lo scorso anno a Parma in B: 14 partite, con 4 vittorie e altrettante sconfitte, e l'esonero. Il Cagliari potrebbe essere una nuova chance.

Alberto Masu

