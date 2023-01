Il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi dopo la convincente vittoria in campionato contro l’Atalanta (1-0 rete di Griger), si prepara al debutto nella “Primavera Tim Cup”, negli ottavi di finale contro il Torino: mercoledì alle 11:30 ad Asseminello.

In vendita da domani dalle 9, i biglietti per assistere alla gara. Promo dedicate ai possessori di abbonamento 22/23, che potranno acquistare il proprio titolo al prezzo simbolico di 1 euro.

3 euro invece il costo per chi ha un biglietto per la sfida della prima squadra di Serie B contro il Como, 5 euro la tariffa intera.

I tagliandi sono disponibili online, nel ticket service di Piazza L’Unione Sarda o presso le ricevitorie autorizzate. Per usufruire delle promo dedicate ad abbonati 22/23 e possessori di biglietto per Cagliari-Como è necessario presentare il proprio titolo esclusivamente presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda.

Si accederà da via Sa Ruina con possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti al Centro sportivo sino ad esaurimento posti.

Matteo Macciotta

