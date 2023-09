Chrtistos Kourfalidis alla Feralpisalò, in Serie B. Il giocatore greco è stato ceduto proprio nelle ultime frazioni della sessione di mercato, chiusa alle 20.

Il giovane centrocampista, classe 2002, si trasferisce in Lombardia in prestito per una stagione: un’occasione importante per trovare spazio e giocare da titolare, considerando anche il poco spazio che avrebbe trovato nell’affollata mediana rossoblù.

Il Cagliari lo ha salutato con un comunicato: «Una nuova avventura, utile per continuare a maturare e crescere. Buona stagione, Kourfa!»

