Serata di gala all’Unipol Domus: alle 20.45 Cagliari-Juventus è il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Allo stadio c’è il tutto esaurito da giorni, con oltre 16.000 tifosi attesi per una partita che vale moltissimo per entrambe le squadre. I rossoblù cercano un altro risultato di spicco dopo aver pareggiato 0-0 a Bergamo con l’Atalanta (e battuto 2-1 il Parma due settimane fa in uno scontro diretto), i bianconeri per rilanciarsi dopo l’eliminazione dalla Champions League col Psv Eindhoven con la sconfitta per 3-1 in Olanda ai tempi supplementari di mercoledì.

Davide Nicola, che ieri ha chiesto «umiltà e coraggio» dopo l’allenamento della vigilia a porte aperte davanti ai tifosi presenti in Curva Nord, può inserire Adam Obert come terzino sinistro, con Tommaso Augello più avanzato. Questo per contenere Francisco Conceição, autore del gol vittoria contro l’Inter sette giorni fa. Adopo-Makoumbou coppia centrale di centrocampo, con Răzvan Marin dalla panchina (all’andata firmò l’1-1 di Juventus-Cagliari su rigore allo scadere). Da trequartista, invece, è favorito Nicolas Viola visto che Gianluca Gaetano ha appena recuperato dall’infortunio che gli aveva impedito di prendere parte alla trasferta di Bergamo (una botta al ginocchio). Nei bianconeri Thiago Motta può rilanciare Dušan Vlahović al posto di Randal Kolo Muani, l’attaccante francese che ha fatto benissimo dal suo arrivo dal Psg nel mercato di gennaio.

Arbitra Andrea Colombo della sezione di Como, calcio d’inizio alle ore 20.45. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina collegamento dalle 20.15 con la radiocronaca di Lele Casini dalla Domus e a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Juventus.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; F. Conceição, McKennie, Yıldız; D. Vlahović. Allenatore: Thiago Motta.

