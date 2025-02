Niente trequartista: c'è Alessandro Deiola aggiunto a centrocampo, nel Cagliari che alle 20.45 affronterà la Juventus. Davide Nicola va col 4-3-3, che potrebbe diventare anche 4-3-2-1, per il posticipo di Serie A che vedrà il tutto esaurito all'Unipol Domus, con oltre 16.000 spettatori presenti. Assieme al numero 14 di San Gavino, anche capitano, Michel Adopo e Antoine Makoumbou. Davanti, Roberto Piccoli sarà come di consueto supportato da Mattia Felici e Nadir Zortea, mentre come terzino sinistro c'è Tommaso Augello.

Nei bianconeri torna titolare Andrea Cambiaso dopo un infortunio, c’è Teun Koopmeiners e non Khéphren Thuram a centrocampo. Davanti preferito Dušan Vlahović, rilanciato da Thiago Motta per Cagliari-Juventus dopo diverse panchine con zero minuti in campo, al posto di Randal Kolo Muani.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus: arbitra Andrea Colombo della sezione di Como, calcio d’inizio alle ore 20.45. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina collegamento dalle 20.15 con la radiocronaca di Lele Casini dalla Domus e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Piccoli, Felici.

In panchina: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano, Luvumbo.

Allenatore: Davide Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Francisco Conceição, McKennie, Yıldız; D. Vlahović.

In panchina: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, N. González, K. Thuram, Kolo Muani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

