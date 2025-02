C’è Tommaso Augello come giocatore del Cagliari per commentare la sconfitta contro la Juventus, lo 0-1 di stasera alla Domus. «Partendo dal presupposto che la Juventus ha fatto una gran partita e ci ha messi in difficoltà nel primo tempo, il rammarico è non aver chiuso le linee di passaggio», dichiara. «Nel secondo tempo abbiamo concesso delle ripartenze e potevano chiuderla, siamo stati bravi a rimanere sullo 0-1 per poter trovare il guizzo per trovare la parità. Questo è il rammarico: non averci creduto così tanto per pareggiarla, potevamo trovare uno spunto diverso. Eravamo anche un po’ stanchi».

La sconfitta di oggi con la Juventus rimescola le cose in zona salvezza. «Bisogna restare sul pezzo», dice Augello. Stiamo facendo un buon percorso nel 2025, abbiamo fatto ottimi risultati come contro l’Atalanta. C’è la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti, al di là del risultato. Normale che le altre facciano punti: non ci interessa più di tanto, siamo convinti che se continueremo così faremo quello che serve per salvarci».

Il Cagliari ha fatto tanti traversoni, ma senza essere pericoloso. E Augello fa autocritica: «L’area va attaccata sicuramente in maniera diversa, però oggi c’è stata poca qualità nei cross. Soprattutto del sottoscritto: negli ultimi minuti ero stanco e non sono riuscito ad alzare il pallone. Poi l’area può essere attaccata meglio, a prescindere dalla palla messa bene o meno bene».

