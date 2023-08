Tutto esaurito. Dopo appena un giorno di apertura delle vendite, non ci sono più biglietti disponibili per l’esordio in casa del Cagliari in serie A contro l’Inter, in programma alle 20,45 di lunedì 28 agosto.

Non hanno scoraggiato quindi i prezzi alti richiesti dalla società per occupare un seggiolino in Tribuna blu o nei Distinti centrali, unici settori nei quali era rimasta la disponibilità: i ticket costavano rispettivamente 150 e 120 euro. Sono andati a ruba.

Così come gli abbonamenti. La campagna in vista del campionato guidato da Claudio Ranieri ha fatto registrare 13.431 adesioni. Ogni match tra le mura amiche sarà così, quindi: folla di fidelizzati e pochi, pochissimi biglietti in vendita. La Unipol Domus ha uhna capienza di 16.416 spettatori.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata