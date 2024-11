Dopo tre giorni di riposo, il Cagliari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini. L’obiettivo, anche se non imminente perché ora c’è la sosta per le nazionali, è la partita contro il Genoa di domenica 24 al Ferraris (ore 12.30): un vero e proprio scontro diretto fra due squadre a pari punti, appena sopra la zona retrocessione, per la tredicesima giornata di Serie A.

Davide Nicola deve però tenere conto delle assenze ad Assemini. Se col Genoa riavrà a disposizione Michel Adopo e Yerry Mina, fuori per squalifica sabato scorso nel 3-3 contro il Milan, sono sette i giocatori chiamati dalle nazionali in giro per il mondo tra Europa, Sud America e Africa: Răzvan Marin, Adam Obert e Alen Sherri giocheranno in Nations League rispettivamente con Romania, Slovacchia e Albania. Gianluca Lapadula (Perù) e lo stesso Mina (Colombia) scenderanno in campo per le gare di qualificazione ai Mondiali. Due match validi per le qualificazioni alla Coppa d'Africa invece per Zito Luvumbo con l'Angola, due amichevoli con l’Italia Under-21 per Matteo Prati.

Oggi, alla vigilia dell’amichevole di Sa Duchessa col Cus (domani ore 15), bagno di folla per il tecnico Nicola e i rossoblù Leonardo Pavoletti, Alessandro Deiola, Nadir Zortea, Nicolas Viola e Jakub Jankto alla Domus per la Coppa Quartieri. Presente tra gli altri anche Gianfranco Zola, stella di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari e ora vicepresidente della Lega Pro.

