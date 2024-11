Il Cagliari sfrutta la sosta per giocare un’amichevole contro una squadra locale. Giovedì alle ore 15 i rossoblù saranno impegnati a Sa Duchessa contro il Cus, attualmente quinto nel Girone A di Promozione. La partita con un club di calcio regionale è tornata a essere un appuntamento più o meno fisso durante le pause del campionato per le nazionali da circa un anno e mezzo, ossia dal ritorno di Claudio Ranieri, con la prima a marzo 2023 in casa della Villacidrese: ora anche Davide Nicola sfrutterà questa opportunità, dopo che a settembre aveva disputato un’amichevole in famiglia con la Primavera al Crai Sport Center.

I biglietti saranno disponibili il giorno della gara, giovedì, a partire dalle ore 13.30 al botteghino dello StadioCUS, al prezzo di 10 euro (intero) e di 5 euro (ridotto Under 12). Attesa una buona partecipazione di pubblico, come già avvenuto nelle precedenti occasioni.

Non sarà possibile parcheggiare nello spazio all’interno di Sa Duchessa: disponibili gli spiazzi sterrati in via Is Mirrionis, via Trentino e nei parcheggi adiacenti alla Casa dello Studente. Da lì, si potrà proseguire a piedi sfruttando l’ingresso pedonale posizionato di fronte ai campi da tennis.

Nel Cagliari mancheranno i sette giocatori convocati dalle nazionali: Gianluca Lapadula (Perù), Zito Luvumbo (Angola), Răzvan Marin (Romania), Yerry Mina (Colombia), Adam Obert (Slovacchia), Matteo Prati (Italia Under-21) e Alen Sherri (Albania). Domani, per chi è rimasto in Sardegna, la ripresa degli allenamenti.

