È Massimo Rastelli, ex allenatore rossoblù protagonista della promozione del Cagliari in Serie A nel 2016, l’ospite della punta odierna del “Cagliari in diretta”.

La trasmissione andrà in onda live alle 18:30 anche su Videolina (canale 10 DTT), sui social e sul web della radio e sulla pagina facebbok de L’Unione Sarda.

Conducono Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu.

