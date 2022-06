Grassi sembra ormai destinato a partire, Tramoni potrebbe tornare. Ore decisive per il futuro dei due centrocampisti, entrambi protagonisti nell’ultima stagione, rispettivamente in A col Cagliari e in B col Brescia.

Venerdì scadono, infatti, i diritti per i riscatti dei giocatori in prestito. Gli scenari sono abbastanza chiari in questo caso, ma non sono escluse sorprese dell’ultim’ora. Se non fossero retrocessi, i rossoblù avrebbero esercitato a occhi chiusi l’opzione per Alberto Grassi (tra i pochi a salvare almeno la faccia) pagando al Parma i 4 milioni fissati l’estate scorsa.

Cifra considerata eccessiva per la realtà cadetta, considerato anche l’ingaggio del regista di Lumezzane. Le parti potrebbero comunque ritrovarsi in una fase successiva per cercare un compromesso (sempre che il diretto interessato non abbia, nel frattempo, offerte più allettanti). Allo stesso tempo, il Cagliari attende di capire le mosse del Brescia per quanto riguarda Matteo Tramoni.

L’idea iniziale di Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, era quella di versare nelle casse rossoblù i 2,5 milioni stabiliti al momento del prestito per assicurarsi così l’intero cartellino. Ora non sarebbe più così convinto. Se dovesse saltare il riscatto, il giovane centrocampista corso sarebbe uno dei primi rinforzi per il nuovo Cagliari di Liverani. Fiato sospeso.

