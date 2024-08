Ferragosto ad Assemini per il Cagliari che si prepara all'esordio in campionato domenica sera alla Domus contro la Roma. Non c'è scampo, rossoblù al lavoro. Ma anche i tifosi sono già in pieno clima serie A: tra abbonamenti e biglietti venduti gli spalti sono già quasi pieni.

Quindicimila circa i posti prenotati finora, ormai si va verso il tutto esaurito. I numeri di Coppa Italia (15.870 spettatori contro la Carrarese) sono stati un segnale chiaro: intorno al progetto di Davide Nicola ci sono curiosità e interesse. Per quanto riguarda il campo, è lotta contro il tempo per il recupero di Zortea, infortunato a una spalla. Se non dovesse farcela è pronto Azzi.

Percorso di riallineamento con i compagni in corso invece per i due difensori sudamericani Mina e Palomino: troppo pochi gli allenamenti per poter strappare una convocazione per domenica.

Mercato intanto sempre aperto, alla ricerca del prezzo giusto per riportare in Sardegna Gaetano dal Napoli. È il primo obiettivo, più defilato Casadei. La società di Giulini deve fare anche i conti con le richieste dalla B per Lapadula: in caso di partenza dovrebbe subito cercare un sostituto, magari puntando sul prestito di Cheddira dal Napoli.

