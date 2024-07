Saint Vincent. Dopo la seconda amichevole valdostana, il Cagliari si riposa. Oggi la squadra effettuerà esercizi di “scarico”, di recupero dalla fatica, al mattino, poi un salto alle terme di Saint Vincent e la serata libera. Alle 21, il saluto in piazza con i rappresentanti della Regione e del Comune, ma soprattutto i tifosi. E da domani si torna in campo per le tradizionali due sedute di allenamento al giorno, in vista della terza partita lontano dall’Isola, sabato alle 19 a Modena.

Ieri il successo con il Catanzaro, collaudo positivo sotto diversi aspetti. I calabresi, che hanno recentemente disputato i playoff per la promozione in serie A, hanno cambiato diversi elementi nel corso di questa sessione di calciomercato ma non hanno certo abbandonato l’ambizione di voler salire di categoria. Tuttavia, il Cagliari ha mostrato sul campo una netta superiorità, calando solo nella parte finale dopo la seconda rete di Pavoletti.

Una serata, allo stadio “Perrucca” di Saint Vincent, aperta dalla rete di Lapadula, in campo con la fascia di capitano. Prove sopra la media di Marin, illuminato regista e anche uomo-assist, di Augello – imbattibile sulla fascia anche nei ripiegamenti – e di Adopo, positiva scoperta, filtro insuperabile e capace anche di fiammate verso la porta dei giallorossi.

Nicola ha visto sul campo diverse cose provate in allenamento, una squadra che dal primo minuto ha provato a verticalizzare, a usare le fasce con meccanismi già mandati a memoria ma che ha concretizzato poco, forse l’unico neo in una prova più che sufficiente. Esordio positivo anche per il nuovo portiere albanese Sherri. Assenti Prati e Viola, ma solo perché impegnati a recuperare.

Presenti Giulini e Bonato, si è sicuramente parlato di mercato nei saloni dell’elegante hotel Billia, sede del ritiro dei rossoblù. Oggi Radunovic verrà ceduto al Bari, mentre – a proposito di portieri – il Milan preme per avere Scuffet. Il Cagliari riflette, il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, trattativa aperta. Non sono da escludere novità nelle prossime ore.

