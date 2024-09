Cagliari a caccia della prima vittoria in Serie A oggi alle 18.30, quando ospiterà l’Empoli alla Domus per la quinta giornata (la quarta partita in casa). Davide Nicola cambia rispetto al Napoli: fuori Gianluca Gaetano per un centrocampista in più, Antoine Makoumbou. Cambio anche in fascia, con Nadir Zortea che ha superato l’infortunio e prende il posto a destra sostituendo Paulo Azzi. Confermato il tandem d’attacco Luvumbo-Piccoli, mentre Gabriele Zappa vince il ballottaggio con José Luis Palomino.

QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Makoumbou, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Obert, Azzi, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo.

In panchina: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Cacace, Solbakken, Ekong, De Sciglio, Tosto, Haas, Marianucci, Konaté.

Allenatore: Roberto D’Aversa

