Mancava solo qualche dettaglio burocratico, limato nelle ultime ore. Jakub Jankto, già sbarcato a in Sardegna nella serata di martedì, ora è un nuovo giocatore del Cagliari.

L’ufficialità è arrivata in modo inedito, con una foto in bianco e nero – postata sui social del club rossoblù – che ritrae il centrocampista rossoblù in via Roma, davanti al porto. Un’immagine misteriosa, col volto del calciatore nascosta dal cappellino del Cagliari, ma con il chiaro riferimento all’identità che arriva dall’accessorio con la doppia “J”, appunto di Jakub Jankto.

Ora il centrocampista è pronto a mettersi a disposizione di Claudio Ranieri, che lo ha già allenato ai tempi della Sampdoria: proprio in blucerchiato, sotto la guida del tecnico romano, il ceco ha vissuto nel campionato 2020-21 la sua stagione più prolifica, con sei gol.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata