Fra tante partenze, si inizia a parlare anche di arrivi in casa Cagliari.

Il club sardo ha le mani su Nicolas Viola, centrocampista classe 1989 (33 anni a ottobre) del Bologna.

Reduce da una stagione in cui non ha trovato spazio a Bologna, il regista che serve a Liverani ha detto sì a un’intesa biennale con i rossoblù. Arriva da svincolato ed era una richiesta esplicita del tecnico, che vuole anche Lapadula e Falco per l’attacco.

Manca l’ufficialità e ci sono ancora dei dettagli da limare, ma la scelta è stata fatta e l’intesa praticamente raggiunta.

