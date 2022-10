Ancora una tegola dell'ultimo momento per il Cagliari. Contro la Reggina, infatti, Liverani dovrà rinunciare a Pavoletti. L'attaccante, a segno nella gara di lunedì scorso ad Ascoli, si è fermato per un affaticamento al flessore e non è entrato nella lista dei convocati per la sfida di domani pomeriggio alla Domus.

Fuori anche Mancosu, Goldaniga e i lungodegenti Ciocci e Delpupo.

Questa la lista dei ventitré convocati da Liverani.

Portieri

Radunovic, Aresti, Lolic

Difensori

Di Pardo, Zappa, Altare, Capradossi, Dossena, Obert, Carboni, Barreca

Centrocampisti

Nandez, Deiola, Makoumbou, Viola, Rog, Kourfalidis, Lella

Attaccanti

Lapadula, Luvumbo, Pereiro, Falco, Millico.

