Tutto pronto a Cagliari per accogliere Claudio Ranieri, il nuovo allenatore che oggi prenderà ufficialmente possesso della squadra e che ha due settimane, quasi piene, di tempo, per preparare la prima sfida in calendario, quella contro il Como in programma sabato 14 gennaio alla Unipol Domus.

Il calendario, al momento, offre un triplo assist a Ranieri: dopo i lariani il primo banco di prova in trasferta, sette giorni dopo, contro il Cittadella. Quindi una sfida ancora in casa, ma di venerdì, nell'anticipo della terza giornata di ritorno della Serie B, la sfida con la Spal di De Rossi, suo vice capitano in entrambe le avventure alla Roma.

Tutti avversari al momento fuori dai playoff per provare a rientrare subito nella griglia che a maggio permetterà poi di partecipare agli spareggi per la promozione in A.

Gennaio mese della verità, dunque, tra campo e mercato. Un mese che indirizzerà - nel bene o nel male - le ambizioni e le prospettive del Cagliari che deve premere subito sull'acceleratore se si vuole rimettere al passo delle concorrenti.

“WELCOME DAY” – “Deu ci seu” è il motto lanciato dai club dei tifosi cagliaritani per accogliere il tecnico romano. E saranno in tanti oggi nell’area arrivi del Mario Mameli a Elmas: appuntamento alle 9,45, in attesa del volo.

Per l’arrivo del mister si attendono tra i 600 e i mille tifosi, poi il trasferimento alla Unipol Domus per la prima conferenza stampa del nuovo corso. Quindi tutti al lavoro, in attesa dei rinforzi.

