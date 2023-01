Il giorno del grande ritorno è arrivato: domani, 3 gennaio 2023, Claudio Ranieri sbarcherà all’aeroporto di Elmas per riprendere la guida del Cagliari, che ha lasciato trentuno anni fa.

"Deu ci seu” è il motto lanciato dai club dei tifosi cagliaritani. E saranno in tanti nell’area arrivi del Mario Mameli per quello che è stato definito il Welcome day per il tecnico: appuntamento alle 9,45, in attesa del volo proveniente da Roma che circa un quarto d’ora dopo dovrà riportare l’allenatore in terra sarda. Non da semplice visitatore – Ranieri non ha mai smesso di frequentare l’Isola – ma da uomo della provvidenza che deve riportare la squadra in A, dopo un 2022 da dimenticare.

Il popolo rossoblù è in fermento. Lo sanno anche in Questura: per l’arrivo del mister si attendono tra i 600 e i mille tifosi. E la stima va più verso (e oltre) la cifra più alta. Anche chi deve organizzare l’ordine pubblico sa che sarà un raduno di festa. Ma lo scalo resta un luogo sensibile, Polaria e via Amat stanno organizzando un servizio specifico per far filare tutto liscio.

L’aeroporto si trasformerà in una curva rossoblù per dare il benvenuto a Sir Claudio, che subito si trasferirà ad Asseminello per la prima conferenza stampa del nuovo corso. E poi, tutti al lavoro, in attesa dei rinforzi.

