Matteo Prati è fra i ventisei convocati di Carmine Nunziata per il doppio impegno della sosta di ottobre dell’Italia Under-21. Il centrocampista del Cagliari era stato convocato anche a settembre, ma dopo il duro colpo subito da Patrick Dorgu nell’ultima partita prima degli impegni delle nazionali – il 31 agosto a Lecce – aveva dovuto lasciare il ritiro in anticipo senza giocare, complice l’infortunio alla caviglia. Da lì in avanti Prati non ha più giocato, ma è tornato in panchina lunedì scorso in Parma-Cagliari e da questa settimana si allena regolarmente in gruppo ad Asseminello.

L'Italia Under-21 si radunerà entro le 23 di domenica al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Giovedì alle 15 amichevole contro il Livorno, poi martedì 15 alle 18.30 la partita di qualificazione agli Europei di categoria contro l'Irlanda a Trieste. Questo l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Nicolò Savona (Juventus), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Viti (Empoli), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley).

