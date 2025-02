Lunch match domenica 30 marzo alla Domus.

La Lega Serie A ha diffuso date e orari della trentesima giornata di campionato, ultima del mese di marzo che arriva dopo la pausa per le nazionali, che vede i rossoblù impegnati in casa contro il Monza ultimo in classifica e sempre più vicino alla retrocessione, oggi a -9 dal quartultimo posto occupato dal Parma.

Il programma

Como-Empoli sabato 29 marzo ore 15

Venezia-Bologna sabato 29 marzo ore 15

Juventus-Genoa sabato 29 marzo ore 18

Lecce-Roma sabato 29 marzo ore 20.45

Cagliari-Monza domenica 30 marzo ore 12.30

Fiorentina-Atalanta domenica 30 marzo ore 15

Inter-Udinese domenica 30 marzo ore 18

Napoli-Milan domenica 30 marzo ore 20.45

Verona-Parma lunedì 31 marzo ore 18.30

Lazio-Torino lunedì 31 marzo ore 20.45

Definite anche le date delle semifinali di andata di Coppa Italia. Il primo aprile alle 21 c’è Empoli-Bologna, l’indomani si accendono le luci di San Siro per il derby Milan-Inter.

