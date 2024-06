Esattamente 10 anni fa Tommaso Giulini diventava ufficialmente il presidente del Cagliari Calcio.

Il club lo ha voluto ricordare sul suo sito, parlando del suo periodo in rossoblù come una «decade di lavoro votata al miglioramento».

Otto stagioni in A, due retrocessioni seguite da due immediate promozioni.

Giulini è già uno dei più longevi presidenti del club ed è attualmente, ricorda il Cagliari Calcio, «quello che in percentuale ha guidato il sodalizio rossoblù per più anni nella massima serie».

Domani, giovedì 20 giugno, su L’Unione Sarda in edicola ripercorreremo questi 10 anni di gioie e dolori, di cadute e immediate risalite, in un’intervista esclusiva a Tommaso Giulini a firma Luca Telese.

