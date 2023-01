È il giorno di Claudio Ranieri alla Unipol Domus e ad accoglierlo ci saranno oltre sedicimila tifosi entusiasti (a dir poco). Ma è, soprattutto, il giorno di Cagliari-Como, prima partita del girone di ritorno della Serie B, che può segnare una svolta anche in classifica per i rossoblù, staccati di un solo punto dalla zona playoff dopo il successo sul Cosenza, prima della sosta.

Vincere, conta soltanto vincere, ha ribadito con forza anche ieri in conferenza stampa il tecnico di Testaccio e, per farlo, si affiderà inizialmente a Radunovic, Zappa, Altare, Dossena, Capradossi, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi, Lapadula e Pavoletti. Subito in campo, dunque, l’ultimo arrivato Azzi. Indisponibili Goldaniga, Deiola, Mancosu, Viola e Obert.

Alla finestra i lariani di Longo, lanciatissimi e pronti a rovinare la festa. Sono reduci, infatti, da due successi consecutivi e hanno perso solo una volta nelle ultime otto giornate. A rompere il ghiaccio (il fischio d’inizio è fissato per le 14) saranno Ghidotti, Odenthal, Scaglia, Binks, Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou, Blanco, l’ex Cerri e Mancuso. In panchina gli altri tre ex Faragò, Baselli e Vigorito.

