È Marco Di Bello della sezione di Brindisi l’arbitro designato per Cagliari-Como, il match della seconda di campionato che si disputerà lunedì alle 18.30 alla Unipol Domus.

43 anni e 161 presenze in Serie A, è un fischietto di esperienza che ha diretto i rossoblù in ben 19 occasioni. Il bilancio per i sardi non è dei migliori: 3 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Una delle tre vittorie è maturata nei playoff di Serie B contro il Venezia nel 2023. Tutte le altre partite sono state dirette nel massimo campionato, due la stagione scorsa, entrambe perse dal Cagliari: a Firenze per 3-0 alla settima giornata e in casa contro la Lazio per 3-1 alla 24esima.

Quarto uomo è Scarpa, Cipriani e Bonacina i guardialinee, Gariglio al Var assistito da Paganessi.

Questo l’elenco degli arbitri della seconda giornata.

Parma-Milan (sabato alle18.30): Sacchi di Macerata

Udinese-Lazio (sabato alle 18.30): Doveri di Roma

Inter-Lecce (sabato alle 20.45): Di Marco di Ciampino

Monza-Genoa (sabato alle 20.45): Mariani di Aprilia

Fiorentina-Venezia (domenica alle 18.30): Sozza di Seregno

Torino-Atalanta (domenica alle 18.30): Rapuano di Rimini

Napoli-Bologna (domenica alle 20.45): Pairetto di Nichelino

Roma-Empoli (domenica alle 20.45): Zufferli di Udine

Cagliari-Como (lunedì alle 18.30): Di Bello di Brindisi

Verona-Juventus (lunedì alle 20.45): Giua di Olbia

